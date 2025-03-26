İBB Meclisi Nuri Aslan’ı Başkan Seçti!

İBB’NİN YENİ BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, başkanlık görevine vekalet edecek isim açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkanvekilliği seçimleri İBB Meclisi’nde başladı. İmamoğlu’nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarışıyor. CHP Grubu Nuri Aslan’ı, AK Parti Grubu ise Zeynel Abidin Okul’u aday gösterdi.

OYLAMAYA GEÇİLDİ

Toplantının saat 13.00’te başlayan birinci turunda, CHP’nin adayı Nuri Aslan 173 oy alırken, AK Parti’nin adayı Zeynel Abidin Okul 123 oy aldı. 5 oy geçersiz sayıldı. İlk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda, iki adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması bekleniyor. Eğer iki turda da çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak. Üçüncü turda CHP’nin adayı Nuri Aslan, 177 oyla başkanvekilliğine seçildi.

CHP İLE AK PARTİ’DEKİ ÜYE SAYILARI

CHP, 176 üyesine karşılık, AK Parti’nin 120, MHP’nin 6, Büyük Birlik Partisi’nin 2 üyesi ve 1 bağımsız üye ile temsil ediliyor. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birinci Başkan Vekili olarak Nuri Aslan görev yapıyor.

NURİ ASLAN’IN HAYATI

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas ilinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da aldıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Özel bir şirkette Genel Müdürlük yaptı. 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece’de Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. Ayrıca, 2009-2017 dönemi arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018 yıllarında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2019-2024 yıllarında Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.

ZEYNEL ABİDİN OKUL’UN KİMLİĞİ

Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Ortaköy’de tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden inşaat mühendisi olarak tamamladı.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 2014 yılında AK Parti’den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamadı. 2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti’nin grup başkanvekilliğine getirildi.