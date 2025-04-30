İBB Operasyonu: Otel Müdürleri Gözaltında

İSTANBUL’DA YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun toplantı yaptığı otelin yönetimine dair gözaltı kararı aldı. Otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamaları yöneltildi.

GÜVENLİK MÜDÜRÜNÜN GÖZALTINA ALINMASI

Otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kameraların kapatılmasında rol oynayan otel müdürü Sinen Udil ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Her iki ismin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İBB soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu’nun bazı kişilerle gerçekleştireceği bir görüşme öncesinde korumaların güvenlik kameralarını kapattığına dair görüntüler kaydedilmişti. 12 Ekim tarihli bu görüntülerde, sabah saat 08.48’de otele bir kişinin bavuluyla girişi tespit edilmişti. İmamoğlu, şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmeden 50 dakika önce korumaların otelde bulunduğu görülmüştü. Görüşme gerçekleşecek salonu gören kameraların, korumalar tarafından sabah saat 09.14’te bantla kapatıldığı soruşturma dosyasına girmişti. İmamoğlu, saat 10.04’te otelde bulunuyor.