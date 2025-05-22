İBB operasyonunda 20 kişiden 16’sı tutuklanacak

YENİ GELİŞMELER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili başlatılan operasyonların üçüncü dalgasında önemli gelişmeler ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da yer aldığı 20 kişi salı sabahı gözaltına alındı. Bu operasyonun yanı sıra iki kişi de aranmaya devam ediyor.

İFADELER VE TUTUKLAMA İSTEMİ

Gözaltındaki kişiler, bu sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Gözaltındaki bireylerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alındı. Soruşturmaya dahil olan 13 savcı, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık’ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16’sı, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört kişi için ise adli kontrol talep edildi.

REKLAM İHALELERİNDEKİ İDDİALAR

Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin reklam ihalelerinde meydana gelen yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Taner Çetin’in, kendisine yakın olan şirketler için ihaleler düzenleyip, bu şirketlerden rüşvet aldığı iddiaları gündeme geliyor. MASAK tarafından dosyaya eklenen bilgilere göre, Çetin’in bahsi geçen alışverişlerde ödemeleri doğrudan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinden iş alan firmalara yaptırdığı ve bu şirketlerden Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş.’nin başka personellerine para gönderdiği öne sürülüyor.