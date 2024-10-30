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Ekonomi

İBB Pazar Desteği Başvuru Süreci İBB Pazar desteği başvuruları başladı mı? İBB Pazar desteği nasıl alınır? İBB Pazar desteği başvuru şartları İBB Pazar desteği nasıl başvurulur? İBB Pazar desteği başvuru yöntemleri

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İBB’NİN PAZAR DESTEĞİ UYGULAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dar gelirli emeklilere yönelik olarak geliştirdiği “Pazar Desteği” uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı oluyor. İBB Pazar desteği başvurularının ne zaman başladığı ve nasıl yapılacağı, birçok kişi tarafından merak konusu haline gelmiş durumda. Başvuruların başlamasıyla birlikte emekliler, bu destekten nasıl yararlanabileceklerini araştırmaya koyuldular. İBB’nin yıllık 10 bin TL değerindeki pazar desteği, “Adil İstanbul” projesinin bir parçası olarak, dar gelirli emeklilerin temel ihtiyaçlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli emeklilere sunduğu pazar desteği başvurularını 30 Ekim 2024 tarihinde başlattı. Bu başvurular 8 Kasım 2024 tarihine kadar sürecek. Emeklilerin, ihtiyaç duydukları bu destekten faydalanabilmeleri için belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem taşıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Emekliler, pazar desteğinden yararlanmak için başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebilirler. Başvurular, İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden, İBB Sosyal Yardım internet sitesi aracılığıyla ya da Alo 153 Destek Hattı üzerinden yapılabilmektedir. Bu çeşitli yöntemler, başvuruların daha kolay ve erişilebilir olmasını sağlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İBB Pazar Desteği’nden yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 60 yaş ve üzerinde bulunmak, İstanbul’da ikamet etmek, başvuru sahibinin emekli olması, hanelerde emekli maaşından başka bir gelirin bulunmaması ve emekli maaşının 17.002 TL’nin altında olması yer alıyor. Bu koşulların yerine getirilmesi, başvuru sürecinin sonuçlanabilmesi açısından büyük önem taşıyor.

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