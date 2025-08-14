Gündem

İBB Soruşturması İçin Rüşvet İddiası

ibb-sorusturmasi-icin-rusvet-iddiasi

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği “İBB soruşturmasında rüşvet” iddiaları üzerine bir araştırma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma yapıldığını açıkladı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık yayınladığı açıklamada, “14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları aracılığıyla öğrenilen Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyasındaki tutuklu şüphelilerden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

