İBB Soruşturması: Keleş’lere Tutuklama Talebi

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen “yolsuzluk” soruşturması devam ediyor. Bu çerçevede gözaltına alınan ve bugün adliyeye gönderilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş, savcılığa ifade verdi.

ŞÜPHELİLER HAKİMLİK İŞLEMLERİNE SEVK EDİLDİ

İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi. Şüphelilerin hakimlik işlemleri hala devam ediyor.