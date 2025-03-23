İBB Soruşturması: Tutuklanan ve Serbest Kalanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk ve “kent uzlaşısı” soruşturmalarında önemli bir aşama tamamlandı. Emniyet aşamasının ardından Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 92 şüphelinin savcılık ifadeleri sona erdi. Bugün saat 09.00 itibarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliği kararlarını açıklamaya başladı. İşte sürecin detayları ve hakimlik kararları…

YOLSUZLUK VE TERÖR İDDİALARIYLA BÜYÜK OPERASYON

Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla başlatıldı. Ayrıca, İmamoğlu ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör bağlantısı iddialarıyla suçlanıyor. Savcılık, yolsuzluk dosyasında 5 kişiyi “suç örgütü kurmak ve yönetmek” gibi ağır suçlarla, 84 kişiyi ise “suç örgütüne üye olmak” ve “rüşvet” suçlamalarıyla hakimliğe sevk etti.

TUTUKLAMA KARARLARI AÇIKLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Tutuklananlar arasında şu isimler yer almakta:

Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık, Resul Emrah Şahan, Buğra Gökce, Murat Ongun, Ali İlbak, Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan, Adem Tuncay, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu, Eyüp Subaşı, Kamil Timur Delibaş, Murat Abbas, Mete Sarıaltun, Alper Aydın, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Tuncay Yılmaz.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALANLAR

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan bazı isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu isimlerden Ercan Saatçi, Ahmet Palazoğlu ve Alihan Aydın, “yurt dışı çıkış yasağı” ve “imza şeklinde adli kontrol tedbiri” ile serbest kaldı. Serbest kalanlar arasında şu kişiler bulunuyor:

Ercan Saatçi (Yurt dışı çıkış yasağı), Ahmet Palazoğlu (Yurt dışı çıkış yasağı), Alihan Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı), Canan Münüklü (Yurt dışı çıkış yasağı), Birsen Şahin (Yurt dışı çıkış yasağı), Vahit Doğan (Yurt dışı çıkış yasağı), Alperen Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı).