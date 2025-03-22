İBB Soruşturmasında 15 Milyon’a El Kondu

İKİ AYRI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 90 şüpheli hakkında ‘terör ve örgütlü suçlarla’ ilgili yürütülen iki ayrı soruşturmayı sürdürüyor. İBB’ye ve İmamoğlu’na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına dair gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İMAMOĞLU’NUN İFADESİ TAMAMLANDI

Bu sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu, ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade vermeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan İmamoğlu’nun burada verdiği 18 sayfalık ifade sona erdi.

Terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen soruşturmalar çerçevesinde gözaltına alınan İBB İştiraki Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere ait 20 kiralık kasa, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Kontrol edilen kasalardan, şüphelilere ait 15 milyon liralık mal varlığına el konuldu.