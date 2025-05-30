İBB Soruşturmasında 3 Kişi Tahliye Edildi

SUÇ ORGANİZASYONU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlıların “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili devam ediyor. Soruşturma kapsamında, bazı şüpheliler tutuklandı.

İFADELER VE ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ

“Soruşturma kapsamında, “örgüte üye olmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek” ve “örgüte üye olmak” suçlarıyla tutuklu bulunan Güngör Gürman’ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi. Savcılık, bu ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerine uygun olduğunu değerlendirdi ve şüphelilere “konutu terk etmemek” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulanması talebinde bulundu. Sulh ceza hakimliği, üç şüphelinin talepleri doğrultusunda adli kontrol tedbirleri ile tahliyelerine karar verdi.