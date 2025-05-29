İBB Soruşturmasında 3 Şahıs Tahliye Edildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YOLSUZLUK SORUŞTURMASINI DEVAM ETTİRİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı zanlılar hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçları nedeniyle süregelen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde, “örgüte üye olmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ile Kabil Taşçı’nın yanı sıra “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek” ve “örgüte üye olmak” suçlarından tutuklu bulunan Güngör Gürman’ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğreniliyor.

ÜÇ ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI

Savcılık, alınan ifadeleri etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte değerlendirerek, söz konusu şüphelilere “konutu terk etmemek” ve “yurt dışı çıkış yasağı” getirerek adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, başvurunun ardından 3 şüphelinin adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.