İBB Soruşturmasında 40 Milyonla Yakalandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 farklı şüpheli hakkında birçok suçlamayla birlikte soruşturmalar yapıyor. İddialar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlar yer alıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla da sorgulanıyor.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 40 MİLYONLUK MAL VARLIĞIYLA YAKALANDI

Polis ekiplerine göre, Ekrem İmamoğlu’na üç villayı 15 milyon liraya devreden Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile birlikte yakalandı. Emrah Bağdatlı isimli şüpheli, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun’un “danışmanı” olarak tanıtarak, soruşturma kapsamında aranıyordu ve iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Bağdatlı’nın Medya AŞ üzerinden 2022-2024 tarihleri arasında 60’tan fazla ihale aldığı ortaya çıktı. Kendi adına reklam firmaları kurarak KİPTAŞ ve Kültür AŞ’den de birçok ihale aldığı tespit edildi.

EMRAH BAĞDATLI TELEFONUNU BIRAKIP YURT DIŞINA KAÇTI

Soruşturma sürecinde takip edilen Emrah Bağdatlı’nın, 5 Mart’ta Houston’a gitmek üzere bilet alarak yurtdışına çıkış yapacağı düşünüldü. Polislerin evinin önünde bekliyor olması sebebiyle Bağdatlı’nın telefonunu evde bıraktığı anlaşılırken, İpsala Sınır Kapısı’ndan 34 BCK 004 plakalı otomobille çıkış yaptığında saat 18.38 olduğu belirlendi.

GAZİANTEP’TE GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aynı zamanda, terör örgütü PKK/KCK’ya yardım etmek suçlamasıyla yürütülen soruşturmada İBB Başkanı İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu 7 şüpheliden 4’ü gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise hala firar durumda olduğu öğrenildi. Örgütlü suçlarla ilgili soruşturmada, toplamda 83 şüpheli gözaltına alındı ve firari durumda olan 10 şüpheliden 7’sinin yurtdışında olduğu tespit edildi.