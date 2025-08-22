İbb Soruşturmasında, Aziz İhsan Aktaş’ın Ev Hapsi Kaldırıldı

İBB’YE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, etkin pişmanlıktan faydalanarak “konutu terk etmeme” şartıyla serbest bırakılan isimler hakkında adli kontrol kararları güncellendi. İş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’a uygulanan ev hapsi kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DOSYASINDA DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞME

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmalarına neden olan “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyasında da önemli bir gelişme ortaya çıktı. Örgüt lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş hakkındaki ev hapsi kararı da mahkeme tarafından kaldırıldı.

DİĞER İSİMLER İÇİN DE KARAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Aynı dosyadaki Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın üzerinde uygulanan “konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri de sona erdirildi. Böylece, soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanan tüm isimlerin ev hapsi kararları iptal edilmiş oldu.