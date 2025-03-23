İBB Soruşturmasında Ercan Saatçi Beraat Etti

SON GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik süregelen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Ercan Saatçi ile ilgili karar verildi. İstanbul Adliyesi’nin Çağlayan’daki mahkemesinde yapılan hakimlik sorgusunun ardından Ercan Saatçi, Alihan Aydın, Bayram Taşkın, Cemal Ufuk Karakaya ve Ahmet Palazoğlu serbest bırakıldı.

ERCAN SAATÇİ’DEN AÇIKLAMA

Gözaltı süresinin ardından serbest kalan Ercan Saatçi, adliyeden çıkışında basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Saatçi, “Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi” ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ

Ercan Saatçi’nin gözaltına alınma nedeni, soruşturmanın popüler konularından biri haline geldi. Patronlar Dünyası’nın ulaştığı bilgilere göre, Saatçi’nin ortağı olduğu Saatçi Ajans Eğitim Reklam ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş., 2020 yılında İBB’den toplamda 30 milyon 655 bin TL değerinde üç ihale aldı. Bu ihalelerin, yolsuzluk soruşturmasının önemli parçalarından biri olduğu ve usulsüzlük iddialarıyla bağlantılı olabileceği öne sürülüyor. Savcılık, Saatçi’nin bu ihalelerdeki rolünü incelemiş, ancak hakimlik, tutuklama kararı vermeyerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.