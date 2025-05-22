İBB Soruşturmasında Etkin Pişmanlık Artışı

İBB’YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3. dalga gerçekleşiyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen operasyon neticesinde 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde, 13 savcı tarafından ifadesi alınan şüpheliler arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin’in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık yer alıyor. 20 şüpheliden 16’sı, tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Savcılık, 4 şüpheli içinse adli kontrol talebi yaptı.

İTİRAFÇILAR KÜMELENİYOR

Şüphelilerin hakimlikteki işlemlerinin başlaması beklenirken, soruşturmada yeni bir ‘itirafçı’ gündeme geldi. Daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan Murat Abbas, Ertan Yıldız ve Ahmet Çiçek’ten sonra Noyan Kırmızıgül’ün de itirafçı olduğu öğrenildi. Bu durum, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek yeni bilgiler sunabiliyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren bağlantılı olan Taner Çetin’in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun ile birlikte Medya AŞ ve Kültür AŞ’de karıştığı olaylara dair inceleme gerçekleştirildi. Çetin’in, kendisine ait şirketler üzerinden ihaleler düzenlediği ve bu ihaleleri alan firmalardan “rüşvet” alarak maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan bilgilere göre, Çetin, söz konusu satın alımlar için ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ’den iş alan firmalara yaptırmış. Aynı zamanda bu şirketlerin personeline de para transferleri yapıldığı anlaşılmış.

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin’in karıştığı adres teslimi ihaleleri ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu çerçevede, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık da dahil olmak üzere 20 şüpheli yakalandı ve gözaltında bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.