İBB Soruşturmasında Rüşvet İddiası Başlatıldı

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme taşıdığı “İBB soruşturmasında rüşvet” iddialarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, tutuklu iş insanı Murat Kapki ve avukat Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

SAVCILIK DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPACAK

Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “14 Ağustos 2025 tarihinde bazı basın yayın kuruluşları, sosyal medya kuruluşları vasıtasıyla öğrenilen, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız tutuklu şüphelilerinden Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla resen soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden ayrıca gerektiğinde bilgilendirme yapılacaktır.” ifadesine yer verildi.