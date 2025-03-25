İBB Soruşturmasında Üç Şirkete El Konuldu

İSTANBUL’DA YENİ SORUŞTURMA KARARLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde üç inşaat şirketi hakkında yeni kararlar alındı. Tutuklanan isimlerden biri olan Furkan Remzi Ceylan ile Ali Nuhoğlu’na ait şirketlere el konulması kararlaştırıldı.

EL KONULAN ŞİRKETLERİN İSİMLERİ

Yapılan açıklamaya göre, Furkan Remzi Ceylan’ın sahibi olduğu İSCON İnşaat’ın yanı sıra Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat şirketlerine de el konuldu. Bu durum, ilgili soruşturmanın kapsamının genişlediğini ve işletmelerin kontrol altına alındığını gösteriyor.

İMAMOĞLU’NA AİT ŞİRKETİN DURUMU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ortak olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne de el koymuştu. Bu gelişme, İBB yönetimi ve İmamoğlu’nun kurumsal ilişkilerinde önemli bir etki yaratıyor.