İBB Soruşturmasında Yeni Durum Açıklandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında yer aldığı zanlılar hakkında kritik suçlamalarla devam ediyor. Söz konusu suçlamalar “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi ağır maddeleri kapsıyor.

Soruşturma çerçevesinde, şüpheli Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği gelirleri, hem kendi hesaplarında hem de birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu belirlendi. Bu durum, şüphelinin mal varlığını devretmek veya satmak, ayrıca banka hesaplarındaki değerli eşyaların korunması amacıyla Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ’ye el konulmasına yol açtı. Kripto varlıklar ve banka hesaplarına da el konulacağı bildirildi.