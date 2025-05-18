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İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler Var!

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İBB BAŞKANINA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. İlgili kişiler, “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi suçlarla itham ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan şüpheli Fatih Keleş’in kardeşi Zafer Keleş, iddialara göre örgüte ait paraları, dosyadaki şüphelilerin talimatıyla belirli adreslere teslim ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Şu an için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Zafer Keleş’in işlemleri devam ediyor.

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