İBB’ye Terör ve Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere toplam 91 kişi gözaltına alındı. Soruşturma iki ana dosyadan oluşuyor. İlk dosya rüşvet ve yolsuzlukla ilgiliyken, ikinci dosya terör suçlamalarını kapsıyor. Son olarak, terör dosyasında yakalama kararı bulunan Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gözaltına alındı ve Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyeti’ne götürüldü.

İMAMOĞLU’NUN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Ekrem İmamoğlu, dün ilk dosya ile ilgili ifade vermişti. İBB Başkanı, Mali Şube’deki ifadesinin ardından bu sabah Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ikinci ifadesini de verdi. Bu ifade verme süreci toplamda 5 saat sürdü. İmamoğlu’nun terör suçlamasına dair ifadesi 18 sayfa uzunluğundaydı. Gözaltındaki kişilerin önümüzdeki saatlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

SUÇLAMALARA YÖNELTİLEN TEMEL İDDİALAR

İkinci soruşturma, yerel seçimlerde daha çok CHP ve DEM Parti’nin bir araya gelerek ortak aday belirleme sürecine ilişkin. Bu kapsamda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilere, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensupları ve sempatizanlarının işe alındığı ve PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçlamaları yöneltildi.

İMAMOĞLU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İmamoğlu’nun ifade tutanağında, İmamoğlu’na “Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. İfadenin başında, İmamoğlu’na “Tarafınıza anlatılan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” sorusu soruldu. İmamoğlu buna, “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum.” yanıtını verdi. İfadesi sırasında, İmamoğlu’na belge ve materyaller hakkında da sorular yöneltildi. İmamoğlu, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir.” diyerek, söz konusu sürecin siyasi bir maksat taşıdığını ifade etti.

GİZLİ TANIK VE İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Gizli bir tanık, İmamoğlu’nun oğlunun sınıf arkadaşına belediyelerden önemli ihale verildiğini iddia etti ve bu durum soruldu. İmamoğlu, bu iddiaya dair ayrıntılı açıklamayı savcılığa yapacağını belirtti. İmamoğlu, gizli tanığın iddialarına “Bu soruyu muhatap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim.” dedi. Ayrıca başka tanıkların iddialarını da reddetti. İfadesinde İmamoğlu’na belediyeden reklam şirketlerine verilen ihaleler ve diğer konular hakkında da birçok soru soruldu. İmamoğlu, tüm isnatları reddederek, bu hususlarla ilgili detaylı bilgilerin yasal mercilere iletileceğini ifade etti.

İDDİALAR VE YANITLAR

İmamoğlu’na, belediyeden bir inşaat projesiyle ilgili de sorular yöneltildi. İmamoğlu, MASAK raporuna dayanarak böyle bir konuda ayrıntılı bilgi veremeyeceğini belirtti. Kendi inşaat şirketi ile ilgili sorulara da “Bu tamamen bir anonim şirketin yasal satışından ibaret olduğu anlaşılmaktadır.” yanıtını verdi ve konu hakkında detayların yasal mercilere iletileceğini yineledi. İmamoğlu, kamuoyunun mal varlığına dair bilgilerin açık olduğunu da vurguladı.