İBB’ye Yeni Operasyon! 22 Gözaltı Kararı

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da içinde bulunduğu zanlılar hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. İlgili suçlamalar arasında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” yer alıyor. Soruşturma sürecinde, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde irtibatlı olan Taner Çetin’in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun’a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür A.Ş’nde gerçekleştirdiği eylemler incelendi. Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler düzenlediği ve bu ihaleleri alan şirketlerden rüşvet alarak maddi çıkarlar sağladığı belirlendi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan bilgilere göre, Çetin’in ilgili satın alımlarda ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür A.Ş’den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerin diğer çalışanlarına da para transferi gerçekleştirdiği anlaşıldı.

22 KİŞİYE GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturmada, şüpheli Taner Çetin’in karıştığı adres teslim ihale süreçlerinde ve bu süreçlerde rüşvet alınmasında yer aldığı tespit edilen 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilenler arasında İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanları da bulunuyor. Polis, şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

CHP’DEN ELEŞTİRİLER GELİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir programda gözaltı kararlarına ilişkin eleştirilerini dile getirdi. “Ülkemize geçmiş olsun. Eğer böyle bir adalet, böyle bir hukuk sistemi bu yüzyılda, bugün itibarıyla bu ülkede işletiliyorsa, 86 milyona geçmiş olsun” şeklinde konuşan Başarır, tek amaçlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesini çalıştırmamak olduğunu ifade etti. Başarır, “Tüm daire başkanlarını, ekibi ve belediye başkanımızı Silivri’ye atan bir düzen var. Neden hep sabah 6’daki soruşturmalar Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanlarını buluyor?” diye sordu. Ayrıca, mevcut soruşturma tekniklerinin insanları cezaevine toplamakla sonuçlandığını, ardından ilk ifadelerinin alındığını ve sonrasında baskı yapıldığını belirtti. Yargının mafya gibi davrandığını öne sürdü. Başarır, masumiyet karinesinin ve hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğini belirterek, “Herkesin hukuk güvenliği ayaklar altında” dedi. Yargıdaki durumu ve savcıların iddialarını eleştirerek, “Birçok gazeteci de bu ülkede algı operasyonu yapıyor.” ifadelerini kullandı.