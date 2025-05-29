İBB’ye Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme!

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI YÜRÜTÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla ilgili yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Bu soruşturma kapsamında, “örgüte üye olmak” ve “rüşvet vermek” suçlarından tutuklanan Eyüp Subaşı ile Kabil Taşçı, ayrıca “ihaleye fesat karıştırmak”, “rüşvet vermek” ve “örgüte üye olmak” suçlarından tutuklu olan Güngör Gürman’ın savcılığa ek ifadeler vermek istediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANDI

Savcılık, alınan ifadelerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak nitelikte olduğunu düşündü. Bu nedenle, şüphelilerin “konutu terk etmemek” ve “yurt dışı çıkış yasağı” gibi adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Hakimlik, üç şüphelinin talep doğrultusunda adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine onay verdi.