İBB’ye Yolsuzluk ve Terör İncelemesi

SORUŞTURMALARIN DEVAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ile “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla soruşturmalar yürütüyor. Bu süreç içinde İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şahıs hakkında “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamaları da bulunuyor. İmamoğlu, yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanırken, terör suçlamasından tutuklanmasına gerek görülmedi.

SİYASİ SORUŞTURMA YANLIŞ DEĞERLENDİRME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB’ye yönelik soruşturmalarla ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir. Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir” dedi.

Bakan, yargıçların soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin kararlarını dosya kapsamıyla bağlı olarak verdiklerini belirterek, iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki sonuca ulaşıldığını ifade etti. Ayrıca, adli soruşturmanın “siyasi soruşturma” olarak nitelendirilmesini yanlış bulduğunu vurguladı. Tunç, “Hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabiliyor” diye belirtti.

Tunç, adaletin bağımsız ve tarafsız olarak tecelli ettiğini hatırlatarak, sorumluluk makamındakilerin açıklamalarında daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiğini söyledi. Bu şekilde, toplumda yanlış anlamaların önlenmesi yönünde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.