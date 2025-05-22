İBB’ye Yönelik Operasyonda 13 Şüpheli Tutuklandı

İBB’YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR HIZ KAZANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması üzerine, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları hızlandırıyor. Soruşturmalar kapsamında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihalelerin yapıldığı ve bu süreçte rüşvet alındığı iddiaları gündeme geldi.

ŞÜPHELİLERDEN BİR KISMI TUTUKLANDI

Bu kapsamda, şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 7’si içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan bu işlemler, yürütülen soruşturmanın ciddiyetini ve sürecin devam ettiğini ortaya koyuyor. Yolsuzluk soruşturmaları, İBB bünyesindeki çeşitli hizmetlerin düzenlenmesi sürecinde yaşanan olumsuzlukları da açığa çıkartmayı hedefliyor.