İbb’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YOĞUN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde 44 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışma kapsamında, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olduğu belirlenen 35 kişi, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde pek çok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddiasıyla soruşturmaya dâhil edildi. Polis, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında Ongun’un kontrolünde faaliyet gösterdiği” iddiasıyla 9 kişinin ismini de tespit etti.

GÖZALTILAR VE TUTUKLULAR

Toplam 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de içinde bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. İBB’ye yönelik ilk operasyonun yapıldığı 19 Mart’tan itibaren düzenlenen 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor.

Jandarma tarafından düzenlenen önceki operasyonda 14 kişi için gözaltı kararı verilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son operasyon öncesi reklam ihalelerini inceleme altına aldı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine bağlı şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği öne sürülüyor. 12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla karşı karşıya.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI VE SİYASİ KARİYERİ

Sivaslı bir aileden gelen İnan Güney, 1977 yılında doğmuş, Örnektepe’de büyümüştür. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında tamamlamıştır. Tez çalışmasında “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üstünde çalıştı. Siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda yer alarak adım atan Güney, ana kademe ilçe yönetim kurulu üyeliği ve eğitim sekreterliği görevleri yürütmüştür. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Güney, 2019-2024 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliğine seçilmiş, 2020-2022 arasında da CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticisi olarak görev yapmıştır. Mali Müşavir olan İnan Güney, ailesiyle birlikte Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yürütüyor. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol almaktadır. Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak hizmet eden Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.