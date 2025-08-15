İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı!

İSTANBUL’DA YENİ YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak tespit edilen 35 kişiden bazıları, “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddiasıyla soruşturmada yer aldı. Ayrıca, çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında sosyal medya üzerinde faaliyet gösteren 9 kişi daha tespit edildi.

GÖZALTILARDAKI ARTIŞ

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, Beyoğlu Belediye Başkanı Güney’in de yer aldığı 40 kişi gözaltına alındı. 19 Mart’ta başlayan soruşturmalarda, toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı ve şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunuyor. Son operasyonda jandarma tarafından 14 kişi için gözaltı kararı verilmiş, 13 kişi gözaltına alınmıştı. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği ileri sürüldü.

SORUŞTURMADA SUÇLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla karşı karşıya. Son operasyon öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reklam ihaleleri üzerinde yoğun bir inceleme gerçekleştirildi.

İNAN GÜNEY’İN HAYATI

Sivaslı bir aileden gelen İnan Güney, 1977 yılında doğup büyüdüğü Örnektepe’den sonra İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’ni tamamladı. Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Güney, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yaptı. Siyasete 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları aracılığıyla adım atan Güney, çeşitli görevlerde bulundu. Beyoğlu İlçe Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği gibi roller üstlendi. Mali Müşavir olan Güney, ailesiyle birlikte elektrik malzemeleri ithalat-ihracatı yapan şirketin yönetimini üstlenirken, birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görevler aldı. Evli ve üç kız çocuğu babası olan İnan Güney, Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. başkanı olarak seçilmiştir.