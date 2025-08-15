İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 44 kişi için gözaltı kararı alındı. Aralarında CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü çalışmalarda, Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 35 kişi “Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştıkları” iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi. Polis ekipleri, “çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında ve Ongun kontrolünde faaliyet gösterdiği” iddiasıyla 9 kişinin ismini belirledi.

Hedefteki toplam kişi sayısı 97 tutuklu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 19 Mart’ta gerçekleşmişti. Bu tarihten bu yana yapılan 8 operasyonda toplam gözaltı sayısı 316’ya ulaştı. Şu anda soruşturma dahilinde 97 kişi tutuklu bulunuyor. Jandarma tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda 14 kişi için gözaltı kararı verilmiş ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son işlem öncesi reklam ihalelerini inceliyor. İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler aracılığıyla ihaleler düzenlediği ileri sürüldü. 12 Ağustos Salı günü gözaltına alınan şüpheliler, “örgüt üyeliği”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarıyla itham ediliyor.

İnan Güney’in geçmişi

Sivaslı bir aileden gelen İnan Güney, 1977’de doğdu ve Örnektepe’de büyüdü. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü tamamladı. Yüksek Lisansını ise Marmara Üniversitesi’nde Yerel Yönetimler alanında yaparak, “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üzerine tez çalışması gerçekleştirdi. 1995’te siyasete Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda adım atan Güney, çeşitli görevlerde bulundu. 2011-2014 yılları arasında Beyoğlu İlçe Başkanlığı yaptı ve 2019-2024 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği görevini üstlendi. 2020-2022 yılları arasında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi grup yöneticiliği görevini yürüttü. Mali Müşavir olan İnan Güney, Beyoğlu’nda elektrik malzemesi ithalat-ihracatı yapan şirketlerin yöneticiliğini yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda aktif rol aldı. Beyoğlu Belediyesi’nin Cumhuriyet tarihindeki 7. Başkanı olarak seçilen Güney, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.