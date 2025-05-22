İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturması Devam Ediyor

SORUŞTURMALARIN HIZLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı dönemden itibaren yürütülen yolsuzluk soruşturmalarını yoğunlaştırdı. Soruşturmalar kapsamında, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, onun asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık gibi isimlerin yer aldığı 20 kişi salı sabahı gözaltına alındı. Bu operasyonda iki kişi ise hala aranıyor.

GÖZALTI VE TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler, bu sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Gözaltındakilerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda alındı. Soruşturma kapsamında 13 savcı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, 20 kişiden 16’sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dört şüpheli için ise adli kontrol talep edildi. Sonuç olarak, 13 şüpheli tutuklanırken, 7 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile yapılmış ihalelerde usulsüzlük iddiaları sonucunda 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri emniyette tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan bu şüpheliler, ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Rüşvet’ suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İşlemlerinin ardından, tutuklama kararı çıktı ve 7 kişi cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, Ekrem İmamoğlu ile tanık olarak ifade veren Taner Çetin’in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun ile bağlantılı olduğu ve Medya AŞ ile Kültür AŞ’de karıştığı eylemler araştırıldı. Çetin’in, kendisine yakın şirketlere ihale düzenlediği, bu ihaleleri kazanan şirketlerden rüşvet alarak maddi menfaat elde ettiği tespit edildi. Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan bilgiler doğrultusunda, Çetin’in ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerin yakınındaki personellere de para transferleri yaptığı anlaşılmıştı.

GOZALTI KARARLARI

Soruşturma kapsamında, Taner Çetin’in ilişki içinde olduğu adreslerde, adrese teslim ihale ve rüşvet süreçleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu çerçevede, gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi ve yasal işlemlere başlandı.