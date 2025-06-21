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İBB’ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 2 Tutuklama

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İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik devam eden “yolsuzluk” soruşturması çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na ilişkin gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın detayları arasında, gözaltına alınarak adliyeye yönlendirilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş’in bulunması dikkat çekiyor.

SAVCILIKTA İFADE VERDİLER

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, “rüşvet almak” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin, hakimlik süreçleri ise halen devam ediyor.

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Flaş

Cam Şişelerde Daha Fazla Mikroplastik Var

Fransa Gıda Güvenliği Ajansı, cam şişelerdeki içeceklerin plastik şişelere göre 5 ila 50 kat daha fazla mikroplastik içerdiğini belirtti; kaynak ise cam şişelerin metal kapaklarındaki boya.
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