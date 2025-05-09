İbb Yolsuzluk Operasyonunda Yeni Tutuklama!

YENİ GELİŞMELER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu’nun Rumelihisarı’ndaki resmi konutunda güvenlik kameralarının bağlı olduğu harddisklerin söküldüğü ve bunu gerçekleştiren belediye teknik personeli Davut Bildik’in tutuklanmasına karar verildi.

GÜVENLİK KAMERASI HARDSİSKİ İLE İLGİLİ İDDİALAR

Davut Bildik, kameraların bağlı olduğu hard diski sökme talimatını İmamoğlu’nun koruma müdüründen aldığını ifade etti. Bildik, “O gün akşam geç saat olduğu için öğleden önce komuta gidip cihazı söktüğümü, öğlen sularında da şu an açık kimlik ve adres bilgilerini hatırlamadığım belediye personeline cihazı teslim ettim.” şeklinde konuştu.