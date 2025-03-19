İBB Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu’nun Evine Arama

İMAMOĞLU HAKKINDA GÖZALTI İDDİASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı çıkartıldığına yönelik bilgiler gündeme geldi. Şu an polis ekipleri İmamoğlu’nun ikametinde arama gerçekleştirme işlemi yapıyor.

YÜRÜTÜLEN OPERASYONUN DETAYLARI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, aralarında gazeteciler ve iş insanlarının bulunduğu toplam 105 kişiyle alakalı bir operasyon sürdürülüyor. Bu operasyon, Medya A.Ş. ihaleleri ve potansiyel terör bağlantılarıyla ilgili yürütülüyor.