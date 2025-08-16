İbb Yolsuzluk Soruşturması: İnan Güney’de Gözaltında

İSTANBUL’DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı kişiler için “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla inceleme yürütüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başladı.

ADLİYEYE SEVK BEKLENTİSİ

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi öngörülüyor. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 44 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu şüphelilerden 35’inin, tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı dolandırıcılık eylemlerine karıştığı düşünüldü. Ayrıca, 9 kişinin ise Ongun’un denetiminde suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında yer aldığı ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Gözaltına alınanların isimleri arasında “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz” gibi şahıslar yer alıyor. Diğer destekçiler ise Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman ve daha pek çok kişi olarak sıralanmış.

TUTUKLULUK SAYISI ARTMAKTA

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ilk operasyonun gerçekleştirildiği 19 Mart’tan bu yana toplamda 97 kişi tutuklu bulunuyor. Gelişmelerin takip edilmesi gereken bir konu.