İBB Yolsuzluk Soruşturması: İnan Güney İfade Verdi

İSTANBUL’DA YENİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı ilk tutuklama sonrasında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu bireyler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” gibi iddialarla yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 44 kişi, içinde Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de bulunduğu kişilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

ŞÜPHELİLER PAZARTESİ GÜNÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor. İBB’ye yönelik gerçekleşen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında yer aldığı 44 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şüphelilerden 35’inin, geçmişte tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesinde pek çok dolandırıcılık eylemine karıştığı öne sürülüyor. Ayrıca, 9 şüphelinin Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve Bağdatlı ile bağlantılarının tespit edildiği belirtiliyor.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Gözaltına alınan kişiler ise şu şekilde sıralanıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

97 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca, İBB’ye yönelik ilk operasyonun 19 Mart’ta yapılmasının ardından toplam 97 kişinin tutuklu bulunduğu bilgisi veriliyor.