İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 44 Şüpheli İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer bazı kişiler hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla sürdürülen soruşturmayı devam ettiriyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında bulunduğu 44 kişiyi gözaltına aldı ve ifadeleri alınmaya başlandı.

Pazartesi Adliyeye Sevk Edilmesi Bekleniyor

Gözaltındaki şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte 44 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı. Şüphelilerden 35’inin, daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ve İBB bünyesindeki çeşitli dolandırıcılık eylemlerine karıştığı öne sürülüyor. Ayrıca, 9 şüphelinin de Ongun’un kontrolündeki çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia ediliyor.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin İsimleri

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şu şekilde sıralanıyor: “Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.”

Toplam 97 Tutuklu

Ayrıca, İBB’ye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyondan bu yana toplamda 97 kişi tutuklu olarak bulunuyor.