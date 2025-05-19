İbn-i Sina’nın Gençlik İksiri Ortaya Çıktı!

CİLT BAKIMINDA DOĞAL YÖNTEMLER

Cilt bakımında kimyasal ürünlere alternatif arayanlar için İbn-i Sina’nın asırlık reçeteleri adeta bir gençlik iksiri sunuyor. Ünlü hekim, cildi yenileyen, kırışıklıkları azaltan ve tazelik kazandıran önerileri ile günümüz kozmetik dünyasına bile ilham veriyor. Doğal bileşenler arasında gül suyu, oğul otu ve çay ağacı yağıyla cildinizi 10 yaş gençleştirmeye hazır mısınız?

İBN-İ SİNA’NIN CİLT YENİLEME FORMÜLÜ

İbn-i Sina, cildin sağlıklı ve genç kalması için derinlemesine temizliğin önemini vurguluyor. İlk adım olarak kese kullanımını öneren Sina, cilt bariyerinin tazelenmesi için bu yöntemin etkili olduğunu belirtiyor. Ardından hatmi, ebegümeci ve nane yapraklarından hazırlanan doğal sabun ile cildin yıkanması, gözenekleri temizliyor ve lekeleri azaltıyor. Bu sabunlar, ciltteki kirli tabakayı arındırarak pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.