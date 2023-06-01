İbrahim Tatlıses 10’uncu kez dede oluyor

Oğlu Ahmet Tatlıses ile vasi atama davası nedeniyle mahkemelik olan, torunu Mert Tatlıses’e ise evini işgal ettiği gerekçesiyle dava açan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bu kez güzel bir haberle gündeme geldi. Yedi çocuk ve dokuz torun sahibi olan, torununun çocuğunu gören 71 yaşındaki sanatçı yeniden dede oluyor.

İbrahim Tatlıses, kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten (33) güzel haber aldı. Geçtiğimiz yıl İstanbul’daki lüks bir otelde şarkıcı Levent Dörter’le (42) nikâh masasına oturan Dilan Çıtak’ın hamile olduğu iddia edilldi.

BABASINA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Ünlüler dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle ‘felaket tellalı’ lakabıyla tanınan Onur Akay’ın internet sitesinde yer alan habere göre; hamile olduğunu öğrenmesiyle büyük mutluluk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses, müjdeli haberi ilk olarak annesi Işıl Çıtak ve babası İbrahim Tatlıses ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses, en büyük torunu Mert Tatlıses’in çocuğunu da görerek, sanatçılar içinde ilk büyük dede unvanını almıştı.

DUDAK UÇUKLATAN HEDİYE

Levent Dörter ile Dilan Çıtak’ın düğününde İbrahim Tatlıses de kızının yanındaydı. Kızına sarılıp duygusal anlar yaşayan sanatçıyı yine kızı Dilan teselli etmişti. Gelini Yasemin Şefkatli’ye altın kemer armağan eden İbo, kızını da altın kemer hediye etmişti. Altın kemerin değerinin 600 bin TL olduğu öne sürülmüştü.

“ÜÇÜNCÜ KEZ BÜYÜKBABA OLDUM”

İbrahim Tatlıses’in büyük oğlu Ahmet Tatlıses, 22 Eylül 2022’de Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, “Sevgi ve saygı dolu bir ailenin en değerli hazine olduğunu hepimiz bilir, kabul ederiz değil mi? Bu hazineyi değerli kılan iki şey var; önce onu bulmak sonra değerini bilmek. Bugün üçüncü kez büyükbaba oldum. Yavrum Mert’imin üçüncü yavrusu dünyamıza geldi. Ayza kızım, adı gibi ay yüzlü kızım hoş geldin, sefalar getirdin. Hayırlı bir insan ve evlat ol inşallah. Allah seni bizlere bağışlasın” mesajını yazmıştı.