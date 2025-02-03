İbrahim Tatlıses, Tuğçe Korkmaz İddialarını Yalanladı

İBRAHİM TATLISES’İN YENİ AŞK İDDİALARI

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses, son günlerde yeni aşk iddiaları ile gündemde yer alıyor. Ünlü sanatçının, bir süredir birlikte çalıştığı 47 yaşındaki asistanı Tuğçe Korkmaz ile aşk yaşadığı ve çiftin gizlice imam nikahı kıydığı öne sürülüyor.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Özbekistan dönüşü konuyla ilgili soruları yanıtlayan İbrahim Tatlıses, “Bu hanımefendi benim elim ayağım, işinde gücünde… Bana bebekler gibi bakıyor” şeklinde bir açıklama yaptı.

İKİ EŞ, YEDİ ÇOCUK

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaparak Urfa’da üç çocuk sahibi oldu: Gülden, Gülşen ve Ahmet. Daha sonra, 1979 yılında Perihan Savaş ile evlenip Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi. Ancak bu evlilik 1982 yılında yaşanan şiddet iddialarıyla sona erdi. Ardından Derya Tuna ile ilişki kurarak İbrahim (İdo) adında bir oğlu oldu. Sonrasında dansöz Asena ile ilişkisi yaşandı, fakat bu ilişki Tatlıses’in Asena’yı aldatmasıyla son buldu. 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlenen Tatlıses’in Elif Ada adında bir kızı oldu. Çift 2013 yılında boşandı. Bunun yanında, 1990’lı yıllarda kısa süreli bir ilişki yaşadığı Işıl Çıtak ile de Dilan adında bir kızı olduğu belirtildi. Toplamda 7 çocuğu ve 11 torunu bulunan İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.