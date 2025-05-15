İbrahim Yumaklı: Kurbanlık Hayvan Varlığımız Yeterli

KAYSERİ’DE VETERİNER YOL KONTROL İSTASYONU AÇILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretler için Kayseri’ye geldi. Burada, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi’nde Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun açılışında konuştu. Yumaklı, geçen yıl ocak ayında duyurdukları hayvancılık yol haritasıyla hayvancılıkta sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve sağlıklı üretimi artırmayı planladıklarını belirtti. Yol haritasındaki hedeflere ulaşmaya başladıklarını ifade eden Yumaklı, yeni destekleme modelini üretim planlamasına entegre ettiklerini ve sözleşmeli üretimi yaygınlaştırdıklarını söyledi.

HAYVANCILIK STRATEJİK BİR ALANDIR

Bakan Yumaklı, Türkiye’deki tarım sektörünün stratejik alanlarından birisinin hayvancılık olduğunu vurgulayarak, “Hem kırsal kalkınmaya sağladığı fayda açısından hem de gıda arz güvenliğinin özellikle hayvansal üretim açısından önemli bir bölümü olması hasebiyle hem de sanayimiz için önemli bir ham madde kaynağı olması açısından son derece önemli” dedi. Hayvansal üretimle ilgili konulara proaktif bir şekilde yaklaşmanın gerekliliğine dikkat çeken Yumaklı, tüm faaliyetlerinde bu doğrultuda kararlar aldıklarını söyledi.

HAYVANCILIK YOL HARITASI’NI HATIRLATIYOR

Yumaklı, geçen yıl ocak ayında açıklanan 5 yıllık ‘Hayvancılık Yol Haritası’na dikkat çekerek, “Neden ‘Hayvancılık Yol Haritası’ diyoruz? Çünkü bizim ne yapılacağı konusunda çok net çerçevesi çizilmiş, herkesin doğru bir şekilde anlayacağı, faydalanabileceği bir program açıklamamız gerekiyordu” diye konuştu. Hayvansal üretim planlaması, destekleme modeli, anaç hayvan sayısındaki artış, eylem planının revize edilmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele gibi beş ana hedeflerini sıraladığını aktardı.

ÖNEMLİ MESAFELER KATETTİK

Hayvansal üretimin zorluklarını bildiklerini dile getiren İbrahim Yumaklı, “Yol haritasında belirlediğimiz hedeflere çok önemli mesafeler katederek ulaştık” dedi. 1 Ocak 2024 itibarıyla hayvansal üretim planlamasına geçtiklerini açıklayan Yumaklı, yeni destekleme modelini de entegre ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın açıkladığı ‘Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek’ projesi ile çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıdıklarını belirtti.

Bakan Yumaklı, hayvan hastalıkına ilişkin önceki tecrübelerden yola çıkarak, “Veteriner Yol Kontrol Noktası, uygunsuzlukları yayılmadan engellemek ve anında müdahale imkanı sunuyor” dedi. Türkiye’nin kavşak noktalarında tespit ettikleri bu istasyonlar sayesinde bugüne kadar 16 bin sevkiyat aracı kontrol ettiklerini ve 550’sinde uygunsuzluk tespit ettiklerini açıkladı. Önleyici faaliyetlere de katkı sağlamak amacıyla 30 milyon liraya yakın ceza uyguladıklarını belirtti.

KURBAN BAYRAMI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANMIŞTIR

Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıkların tamamlandığını bildiren Bakan Yumaklı, “Bu yıl kurbanlık ile ilgili hiçbir sorun yok, yeterli düzeyde. Büyükbaş hayvanda geçen sene kesilen kurbanın yüzde 60 fazla olan kurbanlığı bu sene arz ettik” şeklinde konuştu. Hayvan satış yerlerinde sıkı denetimler yapılacağını kaydeden Yumaklı, herkesin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebileceğini vurguladı.

DESTEK VERMEKTE KARARLIYIZ

Kayseri Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu’nun Türkiye’deki beşinci tesis olduğunu belirten Bakan Yumaklı, işin büyüklüğünün veya küçüklüğünün önemli olmadığını vurguladı. Türkiye’nin gücüne destek vermekte kararlı olduklarını söyleyen Yumaklı, her türlü konuda en iyisini yaparak katkıda bulunduklarını belirtti. “Çünkü bizler bir bütünün bir parçasıyız” diyerek, yapılan işlerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti.