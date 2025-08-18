İbrahim Yumaklı, Yapay Et İddialarını Yalanladı

YAPAY ET ÜRETİMİ İDDİALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Türkiye’de yapay et üretileceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NeXT Sosyal’deki hesabından bu iddialara yanıt verdi. Bakan Yumaklı, “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” diyerek konuya açıklık getirdi.

ASI UYGULAMALARI VE HAYVAN PAZARLARI

Yumaklı, son günlerde şap hastalığına karşı yoğun bir mücadele verdiklerini ve SAT1 serotipine karşı geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşıyı sahaya sevk ettiklerini hatırlattı. Ayrıca, hayvan pazarlarını bu haftadan itibaren açmaya başlayacaklarına dair bilgi verdi. Olumlu ilerlemeler kaydettiklerini belirten Yumaklı, devletin amacının hayvanları öldürmek olmadığını ifade etti. Bazı provokatörlerin bu süreçte yanlış bilgilerle üreticileri aldatmaya çalıştığını vurguladı.

DOLANDIRICILIĞA DİKKAT EDİN

Bakan Yumaklı, son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiklerini hatırlattı. Ayrıca, hayvancılıkla ilgili en doğru bilgilere Tarım ve Orman Müdürlükleri üzerinden ulaşılabileceğini aktardı. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yumaklı, böyle bir durumla karşılaşanların adli mercilere başvurmasını önerdi. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticilerin haklarını koruma kararlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.