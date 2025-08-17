Spor

Icardi’den Paylaşım Geldi, Beraberlik Sonrası

MAÇ SONRASI PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın star oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı Süper Lig karşılaşması sonrasında dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Maçın bitimiyle İcardi, güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Bu paylaşım, özellikle sarı kırmızılı taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve sosyal medyada hızla yayıldı. Yıldız forvetin bu anı, takımına golden dönen bir futbolcu olarak dikkat çekmesini sağladı. Icardi’nin bu etkinliği, taraftarlar tarafından sıkça paylaşıldı ve gündemde yer buldu.

