Icardi’den Paylaşım Geldi, Fenerbahçe Berabere

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın önemli oyuncularından Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ilgi odağı oldu. Icardi, maçın sona ermesiyle birlikte güldüğü bir anı Instagram hesabında paylaştı.

SOCİAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yıldız forvet Icardi’nin bu paylaşımı, büyük yankı buldu ve sarı kırmızılı taraftarlar arasında hızla yayıldı. Takımına golle dönen Icardi’nin pozitif enerjisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun bir şekilde beğenildi ve paylaşıldı. Bu durum, Icardi’nin Galatasaray camiasındaki sevgi ve destekle dolu bağını bir kez daha gözler önüne serdi.