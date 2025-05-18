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Icardi, Fenerbahçe’ye Olay Gönderme!

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GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu başarıyı 8. kez tekrar etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamasında çalınan müzikler sosyal medya üzerinde oldukça ilgi çekti.

FENERBAHÇE’NİN GOL MÜZİĞİ GALATASARAY’DA

Fenerbahçe’nin gol sevinci sırasında stadyumda duyulan ‘Freed from desire’ müziği, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında da çalındı. Bu durum, sosyal medya platformlarında dikkat çekici tartışmalara yol açtı.

ICARDI’NİN İLGİNÇ PERFORMANSI

Bu müziğin ardından, stadyum hoparlörlerinde başka bir ilginç melodi çalmaya başladı. Galatasaray oyuncusu Icardi, geçmiş şampiyonluklarda da sıkça duyulan bu müziğe eşlik ederek, “Fener ağlama” sözlerini söyleyip tüm stadyumu coşturdu.

SNEIJDER’IN BENZERİ HAREKETİ

Wesley Sneijder, Galatasaray kariyeri sırasında benzer bir olaya imza atmıştı. Aynı şarkıda mikrofonu alarak “Fener ağlama” sözlerini söylemiş ve o dönem oldukça konuşulmuştu.

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