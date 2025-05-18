“Icardi, Fenerbahçe’ye Şarkı Söyledi!”

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İLAN ETTİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında karşılaştığı Bellona Kayserispor’u 3-0 ile geçerek, sezonun bitmesine sadece 2 hafta kaldı. Bu sonuç ile şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı futbolcular, maçı takiben saha ortasında bir araya gelerek müzik eşliğinde şarkılar söylemeye başladı.

ICARDI’DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Stat hoparlörlerinden çalınan müziğe katılan Mauro Icardi, ‘Fener ağlama’ şarkısını söylemesiyle sosyal medyanın gündemine girdi. Bu an, taraftarlar arasında büyük bir coşku yarattı ve Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci daha da arttı.