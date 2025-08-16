Icardi’nin Duygusal Dönüşü: 6 Dakika Yetti

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, rakibini 3 golle mağlup etti. 7 Kasım 2024’te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna girdi. Arjantinli golcü, sadece 6 dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

AĞLADI VE AĞLATTI

Uzun bir süre sonra, yaklaşık 10 aylık bir aradan sonra ilk maçında gol atan Icardi, duygusal anlar yaşadı. Tribünde ve sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı gözlemlendi. Icardi, maçın ardından taraftarlarıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yeniden yankılandı. Icardi, sakatlıktan önce son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı kaydetmişti.

Icardi, maçın ardından yaptığı açıklamalarda şu sözleri aktardı: “Mutluluktan uçuyorum. Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde, ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor.” Yıldız futbolcu, “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.