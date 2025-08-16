Icardi’nin Duygusal Geri Dönüşü: 6 Dakika Yeterli

GALATASARAY, YENİ EKİPLE KARŞILAŞTI

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Sarı kırmızılı ekip, rakibini 3 golle mağlup etti. 7 Kasım 2024 tarihinde Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi, 81. dakikada oyuna girdi. Arjantinli yıldız, sahaya girdikten yalnızca 6 dakika sonra, yani 87. dakikada attığı golle maçın sonucunu belirledi.

Icardi’DEN DUYGUSAL ANLAR

Yaklaşık 10 aylık bir aranın ardından ilk maçında gol atan Icardi, duygusal anlar yaşadı. Hem stadyumda hem de sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İcardi, maç sonrasında taraftarlarıyla bir araya gelerek üçlü çektirdi. Ayrıca, kendisiyle özdeşleşen ‘Aşkın Olayım’ şarkısı stadyumda yeniden yankılandı. Sakatlıktan önce son golünü 19 Ekim 2024’te Antalyaspor’a karşı atmıştı.

Icardi’İN AÇIKLAMALARI

Icardi, maç sonrası yaptığı açıklamalarda “Mutluluktan uçuyorum” diyerek duygularını ifade etti. “Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor.” ifadeleriyle devam etti. Yıldız golcü, “Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor.” dedi.