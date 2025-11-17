Icardi’nin Geleceği ve Gardi’nin Açıklamaları

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi’nin geleceği, Arjantin’de bulunduğu bu günlerde büyük merak konusu oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Icardi hakkında menajeri George Gardi’den bazı açıklamalar geldi. Sky Sport Almanya’ya konuşan Gardi, Icardi’nin Suudi Arabistan’dan gelen 136 milyon dolarlık teklifi geri çevirdiğini ifade etti. Gardi, Icardi’nin hem kulübüne hem de taraftarına olan bağlılığını vurgulayarak, “Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray’da kalmayı tercih etmişti.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

MASAYA OTURMA İHTİMALI

Gardi, Galatasaray yönetiminin Icardi ile yeniden sözleşme görüşmesine oturmak istediğini belirtti. Ülkesinde bulunan Icardi’nin Okan Buruk’a telefon açarak ek izin talep ettiği yönünde iddialar da gündeme geldi.

ARALIK’A KADAR BEKLEME

Icardi’nin menajeri Pino, “Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz.” açıklamasında bulundu. Pino, Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz resmi bir görüşme talebi almadıklarını da sözlerine ekledi.

ENGELLE KARŞILAŞTI

Liglerin milli araya girmesinin ardından Arjantin’e giden Icardi, eski eşi Wanda Nara’nın önüne koyduğu engellerle karşılaştı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi, kızlarıyla görüşüp hasret giderdi. 15 Kasım’a kadar Arjantin’de kalmayı planlayan Mauro Icardi’nin, 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcu sebebiyle ülkeden ayrılmasının engellenmesi için bir belge sunulduğu ve yurt dışına çıkma yasağı istenildiği ifade edildi. Golcü oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio ise “Icardi’nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye’ye dönebilir.” şeklinde durumun detaylarını aktardı.