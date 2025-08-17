Spor

Icardi’nin Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem

MAÇ SONRASI DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Galatasaray’ın yetenekli oyuncusu Mauro Icardi, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de Göztepe ile 0-0 sonuçlanan maçının ardından sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Maçın bitimiyle birlikte gülerken çekilmiş bir anısını paylaşan Icardi, Instagram hesabında bu görseli yayınladı.

TAKIM TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

Icardi’nin bu gönderisi, sosyal medya kullanıcıları arasında hızlı bir şekilde yayıldı ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde paylaşılan bir içerik haline geldi. Yıldız forvetin takımına golle dönmesi, bu paylaşımın daha fazla ilgi görmesine neden oldu.

