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Spor

Icardi, Tedavi İçin İstanbul’a Geldi

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MAÇTA YARALANAN İCARDİ İSTANBUL’A DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağları koparak sezonu kapatan Mauro Icardi, İstanbul’a geldi. Arjantinli golcü, İstanbul Atatürk Havaalanı’na inmesinin ardından sevgilisi China Suarez ile birlikte görüntülendi.

TEDAVİSİ TÜRKİYE’DE DEVAM EDECEK

31 yaşındaki Icardi, ülkesinde geçirdiği ameliyatın ardından tedavi sürecini Türkiye’de sürdürecek. Icardi’nin Türkiye’deki tedavi planıyla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecek.

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