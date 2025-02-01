Icardi Tedavi İçin İstanbul’a Geliyor

MAÇ SONRASI SAKATLIK VE DÖNÜŞ

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonucu çapraz bağlarının koptuğu belirtilen Mauro Icardi sezonu kapatmış durumda. Arjantinli futbolcu, İstanbul’a gelerek tedavisinin geri kalan kısmına kulüp kontrolünde devam edecek.

SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE GELİYOR

Icardi’ye sevgilisi China Suarez’in eşlik etmesi bekleniyor. Wanda Nara ile olan boşanma sürecinde olan Icardi, çocuklarının annesiyle de davalık durumda.

Arjantinli yıldız, ülkesinin aktrislerinden biri olan China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ayrıca, Icardi’nin çocuklarıyla Suarez’in bir arada olduğu fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaştığı biliniyor. Bu paylaşımlarında, “Sevgi her zaman nefrete karşı kazanır” sözlerine de yer verdi.