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Icardi ve China İstanbul’da Gazetecilerden Kaçtı

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ICARDİ’NİN İSTANBUL ZİYARETİ

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte İstanbul’a geldi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve yaklaşık üç aydır Arjantin’de tedavi gören Icardi, İstanbul’a ulaşır ulaşmaz gazetecilerden uzak durmaya çalıştı. Geçmişteki olaylar ve atışmalardan dolayı sık sık gündeme gelen futbolcu, boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara ile ilişkisini geride bıraktı.

Çift, Milano’daki kısa tatillerinin ardından İstanbul’a geldiklerinde soluğu Nişantaşı’nda aldı. Onlara Uruguaylı takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira da katıldı. İkili yaklaşık iki saat mekanda bulunduktan sonra, gazetecilerin varlığını öğrenen Icardi arka kapıdan çıkmayı tercih etti. Görüntülenmekten kurtulmaya çalışmasına rağmen, “İstanbul’a hoş geldiniz. İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusunu yanıtsız bıraktı.

Icardi ve Suarez, basın mensuplarından kaçmaya çalışırken mekandan fotoğraf paylaşmaları dikkat çekti. Instagram üzerinden sürekli fotoğraf paylaşan çiftin, gazetecilerden neden kaçtığı merak konusu oldu. Ayrıca, China Suarez’in İstanbul’da tarihi mekanları gezerek kumpir yediği anları da paylaştığı görüldü.

Icardi ile evli olduğu dönemde L-Gante ile ilişkisini duyuran Wanda Nara’dan da ilginç bir paylaşım geldi. Geçen ay müzisyenle ayrıldığını açıklayan Nara, barıştıklarını belirterek Instagram üzerinden kalp emojisi ile birlikte tatil fotoğraflarını paylaştı.

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