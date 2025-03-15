Icardi Ve Wanda Nara Arasında Gerilim Arttı!

Mauro Icardi ve Wanda Nara Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında çıkan gerginlik artıyor. Boşanma sürecinde olan ünlü çiftten Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Nara’nın paylaşımında “Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim” ifadeleri yer aldı. Wanda Nara’nın bu paylaşımının ardından ünlü futbolcu, kızlarını okuldan almak için yola çıktı. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu fark eden Icardi, Wanda Nara’nın yaşadığı binaya gittiğinde işler karıştı.

Olayların Gelişimi ve Nara’nın Tepkisi

América TV’ye göre, Nara, Icardi’nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. “Avukatlardan biri ona ‘Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık’ dedi. Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı. Avukat, gergin anlarla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” açıklamasını yaptı. O sırada Wanda Nara’nın çığlıklar attığı görüldü.

Polis Müdahalesi ve Gazetecinin İfadesi

Yaşanan olayları aktaran bir Arjantin gazetecisi şu ifadeleri kullandı: “Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador’a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi’nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.”